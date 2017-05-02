Песков исключил участие Меркель в переговорах Путина и Трампа
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков исключил участие канцлера Германии Ангелы Меркель в телефонном разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоится сегодня вечером.
«Разговор будет двусторонним», - сказал Песков «Интерфаксу».
Меркель общалась по телефону с Трампом 11 апреля. В ходе беседы она выразила мнение, что сотрудничество с РФ имеет особое значение для урегулирования в Сирии.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести телефонные переговоры с главой РФ Владимиром Путиным. По информации Белого дома, беседа может состояться 2 мая в 19:30 по московскому времени. Ожидается, что главы государств в ходе беседы обсудят конфликт в Сирии.
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