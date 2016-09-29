Песков исключил участие РФ в атаках на мирных жителей в Сирии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российские военные в Сирии борются исключительно с террористами и не выполняют налеты на мирных граждан.

– Я абсолютно исключаю возможность участия российских войск в атаке по мирным гражданам в Сирии, это невозможно. Российские ВВС все еще выполняют свою задачу по борьбе с террористическими организациями, – сказал Песков. Заявление прозвучало в эфире телеканала BBC.

Песков также отметил, что Россия стремится к созданию гуманитарных коридоров для сирийских жителей. Кроме того, в Кремле постоянно подчеркивают, что Москва действует в рамках международного права, сообщает РГ. Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что все обвинения со стороны Запада в военных преступлениях не имеют оснований.

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