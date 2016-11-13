Песков не исключил скорого контакта Путина с Трампом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможности контактов между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом до инаугурации 20 января 2017 года. Песков подчеркнул, что пока Россия работает с действующим главой Белого дома Бараком Обамой.
"Пока в США есть действующий президент, и он будет еще два месяца действовать", - сказал Песков в интервью "Московскому комсомольцу".
Пресс-секретарь главы государства также напомнил, что поздравительное послание Путина Трампу уже было направлено, сообщает ТАСС.
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