Песков не исключил скорого контакта Путина с Трампом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможности контактов между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом до инаугурации 20 января 2017 года. Песков подчеркнул, что пока Россия работает с действующим главой Белого дома Бараком Обамой.

"Пока в США есть действующий президент, и он будет еще два месяца действовать", - сказал Песков в интервью "Московскому комсомольцу".

Пресс-секретарь главы государства также напомнил, что поздравительное послание Путина Трампу уже было направлено, сообщает ТАСС.