Песков не имеет информации о перестановках в СКР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не имеет информации о перестановках в Следственном комитете РФ.
- Мне ничего об этом не известно, соответственно, я не могу ответить на этот вопрос. Какой-то новой информацией я не располагаю, - цитирует его «Интерфакс».
На вопрос, возможны ли какие-либо другие кадровые перестановки в СКР после думской кампании, представитель Кремля заявил: «Я не знаю. Я не могу ответить на этот вопрос».
Ранее сообщалось, что глава СКР Александр Бастрыкин и официальный представитель ведомства Владимир Маркин покинут службу.
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии