Песков не имеет информации о перестановках в СКР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не имеет информации о перестановках в Следственном комитете РФ.

- Мне ничего об этом не известно, соответственно, я не могу ответить на этот вопрос. Какой-то новой информацией я не располагаю, - цитирует его «Интерфакс».

На вопрос, возможны ли какие-либо другие кадровые перестановки в СКР после думской кампании, представитель Кремля заявил: «Я не знаю. Я не могу ответить на этот вопрос».

Ранее сообщалось, что глава СКР Александр Бастрыкин и официальный представитель ведомства Владимир Маркин покинут службу.