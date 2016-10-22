На пешеходном переходе в Москве грузовик сбил женщину с двумя детьми

Грузовик сбил женщину и двоих ее детей на пешеходном переходе на востоке Москвы. ЧП произошло на Первомайской улице.

Грузовой автомобиль Hyundai сбил пешеходов. Они были госпитализированы, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Был ли водитель в состоянии алкогольного опьянения, не сообщается.