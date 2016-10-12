Первый замминистра образования Наталья Третьяк уходит со своего поста

Первый заместитель министра образования и науки России Наталья Третьяк уходит со своего поста, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Она уволится в ближайшее время.

Третьяк информацию об уходе не подтверждает, но и не опровергает.

Пресс-секретарь главы Минобрнауки РФ Ольги Васильевой Андрей Емельянов заявил, что кадровые решения в отношении заместителей министра не комментирует.

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