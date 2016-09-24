Первый тур выборов президента Эстонии не увенчался успехом
В Эстонии прошел первый тур выборов президента страны. Коллегия выборщиков не смогла справиться с поставленной задачей.
Ни один из кандидатов не набрал необходимое число голосов, сообщает РИА "Новости". Всего на пост главы государства претендовали пять человек. Для победы было необходимо набрать 50 процентов плюс один голос.
Второй тур голосования начнется в 16 часов по московскому времени. Выборщикам будет предложено проголосовать за адвоката Аллара Йыкса и почетного председателя правящей Реформистской партии, бывшего вице-президента Еврокомиссии Сийма Калласа.
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