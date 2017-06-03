Первый участок второго кольца метро запустят осенью 2017 года

Движение на участке Третьего пересадочного контура (ТПК) московского метрополитена от станции «Деловой центр» до «Петровского парка» запустят осенью 2017 года. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин.

Он пояснил: «Станция «Петровский парк» находится в высокой степени готовности. Она готова примерно на 90%. Там остается произвести подводку электрооборудования. Через месяц планируется начать приемку строительных работ».

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Хуснуллина, остальные станции этого участка готовы на 80%.

Ранее он сообщал, что строительство «второго кольца» московского метрополитена закончится в 2020 году.