Первый рейс из Японии на Курилы перенесли на 19 июня

Первый чартерный рейс из Японии на Южные Курилы перенесли на 19 июня. Ранее сообщалось, что из-за сильного тумана самолет вылетит на Курилы в 04:30 по московскому времени.

Однако в аэропорту японского города Накасибэцу заявили: «Ситуация не изменилась и было принято решение перенести рейс на завтра, в тот же час, что и было изначально запланировано на сегодня».

Ожидается, что самолет доставит 70 бывших жителей Южных Курил на родину в рамках безвизового обмена между странами. Там они планируют посетить могилы их предков, пишет Коммерсант.ru.

О запуске чартерных рейсов из Японии на Курилы стало известно в марте. В апреле президент России Владимир Путин вместе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ обсуждали вопросы совместной деятельности и сотрудничества двух стран.