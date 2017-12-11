Первый рейс из Москвы в Каир может состояться в феврале

Авиасообщение между Москвой и Каиром может быть возобновлено в феврале 2018 года, заявил глава Минтранса РФ Максим Соколов.

По его словам, срок подписания соответствующего межправительственного протокола «зависит в первую очередь от египетской стороны».

«Мы будем готовы это сделать уже на этой неделе», - сказал министр, добавив, что речь идет только об одном направлении регулярного авиасообщения – между Москвой и Каиром.

Авиасообщение между Египтом и Россией было прервано в 2015 году после крушения российского пассажирского лайнера в результате теракта, сообщает ТАСС.