На первый рейс между Москвой и Каиром объявили скидки

Египетская авиакомпания EgyptAir готова предоставить скидку от 35 до 50 процентов на первый рейс из Каира в Москву, который запланирован на 12 апреля.

Уточняется, что скидка предоставляется при покупке билета туда-обратно.

Кроме того, акция будет действовать в период с 23 по 29 марта.

Пассажиры бизнес-класса получат скидку в 50 процентов, а пользователи эконом-класса смогут воспользоваться скидкой в 35 процентов, сообщает «РИА Новости».

Перевозку пассажиров будут осуществлять компании EgyptAir и «Аэрофлот». Из Москвы первый рейс вылетит 11 апреля, из Каира — 12 апреля. Полеты будут выполняться три раза в неделю, сообщает Ura.ru.