На первый рейс между Москвой и Каиром объявили скидки
Египетская авиакомпания EgyptAir готова предоставить скидку от 35 до 50 процентов на первый рейс из Каира в Москву, который запланирован на 12 апреля.
Уточняется, что скидка предоставляется при покупке билета туда-обратно.
Кроме того, акция будет действовать в период с 23 по 29 марта.
Пассажиры бизнес-класса получат скидку в 50 процентов, а пользователи эконом-класса смогут воспользоваться скидкой в 35 процентов, сообщает «РИА Новости».
Перевозку пассажиров будут осуществлять компании EgyptAir и «Аэрофлот». Из Москвы первый рейс вылетит 11 апреля, из Каира — 12 апреля. Полеты будут выполняться три раза в неделю, сообщает Ura.ru.
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