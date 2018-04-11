Первый рейс «Аэрофлота» вылетел из Москвы в Каир

Первый рейс российской авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из московского аэропорта «Шереметьево» в Каир, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

На борту первого за 2.5 года рейса в Египет находятся около 120 пассажиров.

В сою очередь египетский авиаперевозчик EgyptAir осуществит первый полет в Москву 12 апреля.

В 2015 авиасообщение между столицами двух стран было прервано после крушения над Синаем самолета авиакомпании Когалымавиа в результате теракта на борту.