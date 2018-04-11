Первый рейс «Аэрофлота» вылетел из Москвы в Каир
Первый рейс российской авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из московского аэропорта «Шереметьево» в Каир, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.
На борту первого за 2.5 года рейса в Египет находятся около 120 пассажиров.
В сою очередь египетский авиаперевозчик EgyptAir осуществит первый полет в Москву 12 апреля.
В 2015 авиасообщение между столицами двух стран было прервано после крушения над Синаем самолета авиакомпании Когалымавиа в результате теракта на борту.
Следующая новость Владимир Путин обсудил с главой Израиля ситуацию в Сирии
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии