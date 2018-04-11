Первый рейс «Аэрофлота» вылетел из Москвы в Каир

Первый рейс российской авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из московского аэропорта «Шереметьево» в Каир, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

На борту первого за 2.5 года рейса в Египет находятся около 120 пассажиров.

В сою очередь египетский авиаперевозчик EgyptAir осуществит первый полет в Москву 12 апреля.

В 2015 авиасообщение между столицами двух стран было прервано после крушения над Синаем самолета авиакомпании Когалымавиа в результате теракта на борту.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: туризм
Следующая новость Владимир Путин обсудил с главой Израиля ситуацию в Сирии

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО