Первый рейс «Аэрофлота» по маршруту Крым-Сочи заполнен на 90 процентов

Загрузка первого регулярного рейса «Аэрофлота» по маршруту Сочи-Крым составила 90 процентов, сообщил директор по связям с общественностью аэропорта Игорь Лаптев.

По его словам, в 8.20 по местному времени в аэропорту Симферополя приземлился первый самолет «Аэрофлота» из Сочи.

Лаптев также отметил, но на обратный рейс, который намечен на 10.20 по местном времени, из 87 мест в самолете продано 80. Стоимость билета в одну сторону составляет 3 тысячи рублей, уточнил представитель аэропорта, выразив надежду на то, что рейсы будут востребованы не только в период осенне-зимней навигации, но и летом.

«Аэрофлот» 2 января 2017 года открыл ежедневное авиасообщение между Крымом и Сочи, рейсы будут осуществляться на воздушных судах Sukhoi Superjet 100, сообщает «РИА Новости».

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Теги:
Места: Россия, Крым
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