Первый президент Украины подвел итоги трехсотлетней войны с Россией

За 300 лет «культурно-духовной войны» Украины с Россией первая утратила церковь, державу и Крым, заявил Леонид Кравчук, занимавший пост главы украинского государства с 1991 по 1994 год.

По словам Леонида Кравчука, «культурно-духовная война» между Киевом и Москвой длится со времен Переяславской рады, из-за которой «мы, собственно, потеряли украинскую церковь и украинскую державу».

При этом Украина была обречена на то, чтобы потерять в 2014 году Крым, считает Кравчук. По его мнению, удержать полуостров в период беспорядков на Украине было невозможно, передает «Лента.ру» со ссылкой на телеканал «112 Украина».

«Лента.ру» напоминает, что в августе 2016-го Кравчук признал Крым частью России. Переяславская рада — собрание представителей запорожского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким, состоявшееся 18 января 1654 года в Переяславе и принявшее решение . об объединении территории Войска Запорожского с Русским царством.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Ожирение приводит к раку

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО