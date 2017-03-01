Первый президент Украины подвел итоги трехсотлетней войны с Россией

За 300 лет «культурно-духовной войны» Украины с Россией первая утратила церковь, державу и Крым, заявил Леонид Кравчук, занимавший пост главы украинского государства с 1991 по 1994 год.

По словам Леонида Кравчука, «культурно-духовная война» между Киевом и Москвой длится со времен Переяславской рады, из-за которой «мы, собственно, потеряли украинскую церковь и украинскую державу».

При этом Украина была обречена на то, чтобы потерять в 2014 году Крым, считает Кравчук. По его мнению, удержать полуостров в период беспорядков на Украине было невозможно, передает «Лента.ру» со ссылкой на телеканал «112 Украина».

«Лента.ру» напоминает, что в августе 2016-го Кравчук признал Крым частью России. Переяславская рада — собрание представителей запорожского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким, состоявшееся 18 января 1654 года в Переяславе и принявшее решение . об объединении территории Войска Запорожского с Русским царством.