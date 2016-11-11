Первый полет сверхнового самолета МС-21 запланирован на февраль-март 2017 года

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин доложил президенту РФ Владимиру Путину ориентировочную дату первых испытательных полетов сверхнового среднемагистрального пассажирского самолета МС-21.

- Февраль, может быть, начало марта, - цитирует Рогозина «Интерфакс».

По словам заместителя председателя правительства, построено два таких самолета, один из них находится в Иркутской, а второй – в Московской области. Работы по их отладке ведутся в синхронном режиме, а в декабре планируется завершить строительство третьего лайнера.

Рогозин подчеркнул также, что на самолетах МС-21 будут установлены двигатели принципиально нового типа ПД-14. Серийное же производство МС-21 начнется в 2017 году в Иркутске.