Первый полет сверхнового самолета МС-21 запланирован на февраль-март 2017 года
Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин доложил президенту РФ Владимиру Путину ориентировочную дату первых испытательных полетов сверхнового среднемагистрального пассажирского самолета МС-21.
- Февраль, может быть, начало марта, - цитирует Рогозина «Интерфакс».
По словам заместителя председателя правительства, построено два таких самолета, один из них находится в Иркутской, а второй – в Московской области. Работы по их отладке ведутся в синхронном режиме, а в декабре планируется завершить строительство третьего лайнера.
Рогозин подчеркнул также, что на самолетах МС-21 будут установлены двигатели принципиально нового типа ПД-14. Серийное же производство МС-21 начнется в 2017 году в Иркутске.
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