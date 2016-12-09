Первый в Подмосковье школьный технопарк открылся в Люберцах

Первый в Московской области школьный технопарк открылся на базе лицея № 42 в Люберцах, сообщает пресс-служба администрации района.

По словам главы муниципалитета Владимира Ружицкого, которые приводит интернет –издание «Подмосковье сегодня», при хорошем учителе, который направляет, вырастают будущие ученые, изобретатели.

Он подчеркнул, что в рамках проекта будут созданы исследовательские лаборатории, поддерживающие научную, техническую и инженерную составляющую в дополнительном образовании школьников.

Технопарк был создан на условиях частно-государственного партнерства.

- На него не были заложены деньги ни в бюджете области, ни в муниципальном, - отметила министр образования Подмосковья Марина Захарова, отметив, что в лицее встретились люди, заинтересованные в разностороннем образовании детей.

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