Первый пассажирский самолет МС-21 покинул сборочный цех

Новый российский пассажирский узкофюзеляжный самолет МС-21, который станет конкурентом Boeing 737 и Airbus A320, покинул сборочный цех Иркутского авиационного завода, чтобы в ближайшее время пройти летные испытания.

По данным газеты «Известия», в конце 2018 года или начале 2019 года первые летные экземпляры МС-21 должны быть поставлены авиакомпании «Аэрофлот».

По словам источника газеты в авиационной отрасли, самолет МС-21 завершил очередной этап тестовых испытаний и 28 апреля покинул цех окончательной сборки для подготовки к первому полету.

Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин заявлял, что первый испытательный полет МС-21 запланирован до конца весны этого года.

Вместе с тем, в корпорации «Иркут» отказались от комментариев.

МС-21 — пассажирский самолет российского производства на 150 и 180 посадочных мест. Интерес к самолету проявляют как российские, так и зарубежные авиакомпании.