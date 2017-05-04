Первый пассажирский самолет МС-21 покинул сборочный цех

Новый российский пассажирский узкофюзеляжный самолет МС-21, который станет конкурентом Boeing 737 и Airbus A320, покинул сборочный цех Иркутского авиационного завода, чтобы в ближайшее время пройти летные испытания.

По данным газеты «Известия», в конце 2018 года или начале 2019 года первые летные экземпляры МС-21 должны быть поставлены авиакомпании «Аэрофлот».

По словам источника газеты в авиационной отрасли, самолет МС-21 завершил очередной этап тестовых испытаний и 28 апреля покинул цех окончательной сборки для подготовки к первому полету.

Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин заявлял, что первый испытательный полет МС-21 запланирован до конца весны этого года.

Вместе с тем, в корпорации «Иркут» отказались от комментариев.

МС-21 — пассажирский самолет российского производства на 150 и 180 посадочных мест. Интерес к самолету проявляют как российские, так и зарубежные авиакомпании.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость В Германии задержали готовившего теракт офицера бундесвера

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО