Первый в мире полет на аэростате над Эльбрусом пройдет из Грузии

Российский путешественник Федор Конюхов сообщил, что первый в мире полет на аэростате над Эльбрусом стартует в сентябре из Грузии.

Конюхов сказал: «Это не так-то просто - нужно, чтобы ветра дули, взлетать будем из Грузии, необходимо нам подготовить разрешение».

Как пишет ТАСС, ранее путешественник планировал оправиться в полет из Ставрополья. Готовиться к путешествию Конюхову помогает Федерация воздухоплавания Ставропольского края.

Вместе с Конюховым в полет отправится Виталий Ненашев - руководитель Федерации. Ожидается, что аэростаты поднимутся на высоту более 5,462 тысячи метров.

Летом 2016 года путешественник установил одиночный мировой рекорд - облетел Землю за рекордное время - чуть более 11 суток. Теперь в издании «Русская Планета» можно приобрести памятную рамку с фрагментом аэростата Федора Конюхова и его автографом.