На первый матч Кубка конфедераций болельщиков отвезут бесплатные автобусы
Власти города выделили полторы сотни двухсекционных автобусов для доставки болельщиков на стадион «Зенит-Арена», где 17 июня состоится первый Матч Кубка конфедераций-2017.
От прочего общественного транспорта автобусы будут отличать специальные наклейки. Посадка в них будет осуществляться по предъявлению персонифицированной карты зрителя и билету на матч, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».
Автобусы будут ходить по шести маршрутам с 15:00, а также в течение четырех часов после окончания матча.
Первыми в рамках Кубка конфедераций сыграют команды России и Новой Зеландии. Победу во встрече предскажет эрмитажный кот по кличке Ахилл.
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