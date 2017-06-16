На первый матч Кубка конфедераций болельщиков отвезут бесплатные автобусы

Власти города выделили полторы сотни двухсекционных автобусов для доставки болельщиков на стадион «Зенит-Арена», где 17 июня состоится первый Матч Кубка конфедераций-2017.

От прочего общественного транспорта автобусы будут отличать специальные наклейки. Посадка в них будет осуществляться по предъявлению персонифицированной карты зрителя и билету на матч, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».

Автобусы будут ходить по шести маршрутам с 15:00, а также в течение четырех часов после окончания матча.

Первыми в рамках Кубка конфедераций сыграют команды России и Новой Зеландии. Победу во встрече предскажет эрмитажный кот по кличке Ахилл.