«Первый канал» покажет Евровидение

Руководство «Первого канала» приняло решение транслировать международный песенный конкурс Евровидение-2018, который в этом году пройдет в Португалии, сообщили в дирекции Общественных связей телеканала.

Россию в этом году будет представлять Юлия Самойлова с песней I Won't Break.

В финал, который состоится 12 мая, выходит по 10 стран, набравших больше всего голосов в ходе полуфинала. Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания не участвуют в полуфиналах, сразу проходя в финал. В 2017 году Евровидение прошло в Киеве.

Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова, однако украинские власти не пустили ее в страну из-за посещения Крыма. В результате Россия отказалась от участия в конкурсе, сообщает «РИА Новости».