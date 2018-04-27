«Первый канал» покажет Евровидение
Руководство «Первого канала» приняло решение транслировать международный песенный конкурс Евровидение-2018, который в этом году пройдет в Португалии, сообщили в дирекции Общественных связей телеканала.
Россию в этом году будет представлять Юлия Самойлова с песней I Won't Break.
В финал, который состоится 12 мая, выходит по 10 стран, набравших больше всего голосов в ходе полуфинала. Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания не участвуют в полуфиналах, сразу проходя в финал. В 2017 году Евровидение прошло в Киеве.
Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова, однако украинские власти не пустили ее в страну из-за посещения Крыма. В результате Россия отказалась от участия в конкурсе, сообщает «РИА Новости».
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