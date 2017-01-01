Первый канал покажет новую серию «Шерлока» под названием «Шесть Тэтчер» 1 января

Первая серия четвертого сезона полюбившегося россиянам сериала о детективе Шерлоке Холмсе под названием «Шесть Тэтчер» будет показана Первым каналом 1 января.

Показ начнется в 23:31 одновременно с трансляцией на британском BBC-1, - сообщает издание «Вокруг ТВ».

Кроме того, Первый канал 8 и 15 января покажет второй и третий эпизоды четвертого сезона. Они будут называться «Шерлок при смерти» и «Последняя проблема» соответственно.

Сценаристы проекта Стивен Моффат и Марк Гатисс признались, что «Шесть Тэтчер» — это отсылка к разным рассказам Артура Конана Дойля, однако в основе сюжета эпизода лежит повесть «Шесть Наполеонов».

Главные роли Шерлока Холмса и доктора Ватсона, разумеется исполняют Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фриман, ставшие благодаря сериалу кинозвездами первой величины.