«Первый канал» отказался от трансляции «Евровидения»

Российский «Первый канал» отказался транслировать международный конкурс «Евровидение», который пройдет в Киеве 13 мая, из-за отказа украинских властей впускать в страну российскую участницу Юлию Самойлову.

Ранее транслировать конкурс отказался другой российский телеканал - ВГТРК.

22 марта Украина запретила участнице конкурса от России Юлии Самойловой въезд в страну на три года из-за посещения Крыма в 2015 году. СБУ настаивает на том, что певица должна была получить на въезд в российский Крым специальное разрешение от Украины. Глава Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре пригрозила Украине санкциями в виде временного отстранения от конкурса из-за запрета въезда в страну Самойловой. Однако позиция Киева остается неизменной – на какие-либо уступки он идти отказывается, сообщает «Интерфакс».

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