«Первый канал» отказался от предложения участвовать в «Евровидении» дистанционно
«Первый канал» не принял предложение организаторов «Евровидения» об участии конкурсе российской участницы Юлии Самойловой посредством видеотрансляции.
В заявлении телеканала, говорится, что предложение дистанционного участия является странным и противоречит самому смыслу мероприятия, неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене «Евровидения».
22 марта СБУ запретила въезд Самойловой на Украину на три года за посещение Крыма в 2015 году. Позднее Европейский вещательный союз (EBU) предложил Первому каналу организовать трансляцию выступления Самойловой в прямом эфире, сообщает RT.
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