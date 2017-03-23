«Первый канал» отказался от предложения участвовать в «Евровидении» дистанционно

«Первый канал» не принял предложение организаторов «Евровидения» об участии конкурсе российской участницы Юлии Самойловой посредством видеотрансляции.

В заявлении телеканала, говорится, что предложение дистанционного участия является странным и противоречит самому смыслу мероприятия, неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене «Евровидения».

22 марта СБУ запретила въезд Самойловой на Украину на три года за посещение Крыма в 2015 году. Позднее Европейский вещательный союз (EBU) предложил Первому каналу организовать трансляцию выступления Самойловой в прямом эфире, сообщает RT.