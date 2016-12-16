Первый канал отказался транслировать Кубок Первого канала

Спортивные трансляции не имеют высокого рейтинга в России, поэтому руководство Первого канала решило отказаться от трансляций матчей Кубка Первого. Все оставшиеся встречи турнира любители хоккея смогут посмотреть на специализированном канале «Матч ТВ».

- Мы вынуждены отменить сегодняшнюю прямую трансляцию Кубка Первого канала по хоккею. К сожалению, существующий измеритель показывает утрату интереса аудитории к спортивным трансляциям, - сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь телеканала Лариса Крымова.

По словам собеседницы агентства, доля вчерашнего матча (Россия играла со Швецией в стартовом матче Кубка Первого канала и уступила – 1:3) составила 6,3 процента, что значительно меньше, чем обычная доля Первого канала в прайм-тайм.

- Первый канал не получает бюджетного финансирования, существует на средства от рекламы и не может позволить невыполнение коммерческих обязательств, - пояснила Крымова.