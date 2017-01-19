Первый канал определил виновного в утечке сериала «Шерлок» в интернет

Руководство Первого канала завершило внутреннее расследование инцидента с утечкой последнего эпизода сериала «Шерлок» в интернет. Это произошло из-за халатности одного из сотрудников канала, который пренебрег протоколом безопасности.

«Первый канал завершил расследование по поводу онлайн-утечки последнего эпизода четвертого сезона «Шерлока». Мы с сожалением сообщаем, что один из наших сотрудников, не имея злого умысла, нарушил строгие протоколы безопасности, допустив преступную халатность при исполнении должностных обязанностей. Вследствие этого файл попал в сеть», - цитирует сообщение телеканала «Интерфакс».

На канале также отметили, что во избежание повторения подобных ситуаций протокол безопасности полностью изменен.

«Мы приносим свои извинения HARTSWOOD-FILMS, ВВС Worldwide и фанатам «Шерлока» по всему миру, пострадавшим в результате этой утечки», - отмечается в сообщении.

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