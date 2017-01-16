Первый канал объяснил утечку последней серии «Шерлока» хакерской атакой

Руководитель дирекции общественных связей Первого канала Лариса Крымова заявила, что по предварительной версии, причиной утечки последней серии четвертого сезона популярного сериала «Шерлок» стала хакерская атака.

- По предварительной версии, причиной была хакерская атака. Полной информацией об инциденте Первый канал будет готов поделиться с коллегами после окончания расследования, — цитирует Крымову «Дождь».

По словам директора, Первый канал с момента утечки находится в «тесном контакте» с Би-би-си и выясняет, кто является источником материалов, попавших в сеть.

Ранее корпорация Би-би-си обратилась к российским пользователям интернета с просьбой не распространять в сетях похищенные файлы с серией «Шерлока».