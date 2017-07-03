Первый в истории России ЧМ по футболу увековечат в монетах

Центробанк России 4 июля выпускает в обращение памятные монеты, посвященные проведению в стране ЧМ по футболу-2018.

Серебряные монеты номиналом в три рубля выполнены в четырех видах и различаются изображением достопримечательностей городов на них – Волгограда, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Самары. Тираж каждой из них составит до 24 тысяч штук.

Наряду с ними выпускается монета из недрагоценных металлов достоинством в 25 рублей. Она будет в обычном и специальном исполнениях. Различает монеты цветное исполнение изображения Кубка ЧМ-2018. Тираж обычной 25-рулевой монеты составит 19 750 тыс. штук, в специальном исполнении – 250 тыс. штук, сообщается на сайте регулятора.

ЧМ-2018 будет проходить в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся в 11 городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Волгограде, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи.