Первый день межсирийских переговоров в Астане завершился

Представитель оппозиции Яхья аль-Ариди сообщил журналистам, что на сегодняшний день межсирийские переговоры в Астане завершены, работа продолжится завтра.

- Переговоры по Сирии на сегодня завершены. Больше встреч не планируется. Но завтра работа будет продолжена, - цитирует оппозиционера ТАСС.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, проинформировал, что консультации в Астане перешли в плоскость контактов между двумя делегациями - сирийского правительства и оппозиции - при посредничестве спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

По словам аль-Ариди, стороны обсуждали соблюдение режима перемирия и 24 января продолжат переговоры через посредников.