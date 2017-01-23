Первый день межсирийских переговоров в Астане завершился
Представитель оппозиции Яхья аль-Ариди сообщил журналистам, что на сегодняшний день межсирийские переговоры в Астане завершены, работа продолжится завтра.
- Переговоры по Сирии на сегодня завершены. Больше встреч не планируется. Но завтра работа будет продолжена, - цитирует оппозиционера ТАСС.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, проинформировал, что консультации в Астане перешли в плоскость контактов между двумя делегациями - сирийского правительства и оппозиции - при посредничестве спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.
По словам аль-Ариди, стороны обсуждали соблюдение режима перемирия и 24 января продолжат переговоры через посредников.
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