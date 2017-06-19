Первый чартер из Японии на Курилы отменен
Первый чартерный рейс из Японии на южные Курилы пришлось отменить из-за резкого ухудшения погодных условий.
Ранее рейс, запланированный на 18 июня, из-за тумана перенесли на утро 19 июня, однако позже организаторы решили отменить чартер полностью.
По словам заместителя главы МИД Японии Нобуо Киси, японское правительство приложит все усилия для того, чтобы организовать новый визит на южные Курилы в этом году.
Он также отметил, что другого выбора, кроме как отменить рейс, не было.
Самолет дальневосточной авиакомпании «Аврора» должен был доставить авиарейсом 70 бывших жителей южных Курил для посещения захоронения своих родственников.
Рейс был утвержден в рамках безвизового обмена между Россией и Японией, сообщает Ura.ru.
Следующая новость Россияне не хотят эмигрировать
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии