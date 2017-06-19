Первый чартер из Японии на Курилы отменен

Первый чартерный рейс из Японии на южные Курилы пришлось отменить из-за резкого ухудшения погодных условий.

Ранее рейс, запланированный на 18 июня, из-за тумана перенесли на утро 19 июня, однако позже организаторы решили отменить чартер полностью.

По словам заместителя главы МИД Японии Нобуо Киси, японское правительство приложит все усилия для того, чтобы организовать новый визит на южные Курилы в этом году.

Он также отметил, что другого выбора, кроме как отменить рейс, не было.

Самолет дальневосточной авиакомпании «Аврора» должен был доставить авиарейсом 70 бывших жителей южных Курил для посещения захоронения своих родственников.

Рейс был утвержден в рамках безвизового обмена между Россией и Японией, сообщает Ura.ru.

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