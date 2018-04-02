Первый беспилотник «Почты России» рухнул вместе с грузом
Первый грузовой беспилотник «Почты России» в ходе тестового запуска рухнул на землю.
Почтовый дрон не смог доставить груз из Улан-Удэ в райцентр Тарбагатай в Бурятии.
В дальнейшем беспилотные летательные аппараты планируется использовать для доставки грузов в труднодоступные районы в различных регионах РФ.
Дроны смогут переносить грузы до 300 кг, отмечает Interfax.
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