Первый беспилотник «Почты России» рухнул вместе с грузом

Первый грузовой беспилотник «Почты России» в ходе тестового запуска рухнул на землю.

Почтовый дрон не смог доставить груз из Улан-Удэ в райцентр Тарбагатай в Бурятии.

В дальнейшем беспилотные летательные аппараты планируется использовать для доставки грузов в труднодоступные районы в различных регионах РФ.

Дроны смогут переносить грузы до 300 кг, отмечает Interfax.