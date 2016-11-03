Первым лауреатом премии за укрепление единства России стал Магомедали Магомедов
Почетный председатель Госсовета Дагестана 86-летний Магомедали Магомедов стал первым лауреатом премии президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации 2016 года.
«Рассмотрев предложение Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, постановляю присудить премию президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации 2016 года и присвоить почетное звание лауреата премии президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации Магомедову Магомедали Магомедовичу, почетному председателю Государственного Совета Республики Дагестан», - цитирует текст указа главы государства ТАСС.
Президент РФ впервые вручит учрежденную в апреле 2016 года премию 4 ноября во время торжественного приема в честь Дня народного единства.
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