Первым лауреатом премии за укрепление единства России стал Магомедали Магомедов

Почетный председатель Госсовета Дагестана 86-летний Магомедали Магомедов стал первым лауреатом премии президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации 2016 года.

«Рассмотрев предложение Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, постановляю присудить премию президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации 2016 года и присвоить почетное звание лауреата премии президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации Магомедову Магомедали Магомедовичу, почетному председателю Государственного Совета Республики Дагестан», - цитирует текст указа главы государства ТАСС.

Президент РФ впервые вручит учрежденную в апреле 2016 года премию 4 ноября во время торжественного приема в честь Дня народного единства.