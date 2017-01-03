На первых торгах 2017 года нефть демонстрирует уверенный рост

Мировые цены на нефть демонстрируют уверенный рост на первых в 2017 году торгах.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте подорожали на 0,56 процента, достигнув отметки 57,14 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в феврале выросли на 0,56 процента — до 54,02 доллара за баррель.

Последние две недели цены на нефть росли на фоне ожиданий сокращения добычи нефти странами ОПЕК, сообщает RT.