Первые весенние цветы распустились в Петербурге
В Ботаническом саду имени Петра Великого в Санкт-Петербурге распустились белоснежный подснежник, пролеска, весенник зимний и крокусы.
Уточняется, что с приходом первого тепла цветение началось пока только на Северном дворе.
Из-за аномально холодной и долгой зимы природа проснулась позже обычного.
«Это самое теплое место во всем городе, потому что внутренний двор оранжереи хорошо защищен от ветра. На припеке, именно здесь, появляются самые ранние в городе цветы», — цитирует «Санкт-Петербург.ру» слова работников сада.
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