Первые весенние цветы распустились в Петербурге

В Ботаническом саду имени Петра Великого в Санкт-Петербурге распустились белоснежный подснежник, пролеска, весенник зимний и крокусы.

Уточняется, что с приходом первого тепла цветение началось пока только на Северном дворе.

Из-за аномально холодной и долгой зимы природа проснулась позже обычного.

«Это самое теплое место во всем городе, потому что внутренний двор оранжереи хорошо защищен от ветра. На припеке, именно здесь, появляются самые ранние в городе цветы», — цитирует «Санкт-Петербург.ру» слова работников сада.