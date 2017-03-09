Первые цветы распустились в Подмосковье

Министерство экологии Московской области сообщило о появлении в Подмосковье первых цветов. По данным ведомства, цветение некоторых растений заметили в Мещерской низменности в Реутове.

По словам специалистов, ранее цветение связано с необычно теплой весной. Согласно прогнозам метеорологов, средняя температура воздуха в марте превысит норму на 6-8 градусов.

Пятнадцать видов первоцветов, растущих в Подмосковье, занесены в Красные книги России и региона. Самыми редкими из них являются ветреницы дубравная и лесная, печеночница благородная, хохлатки Маршалла и полая, зубянки пятилистная и луковичная, омфалодес, рябчик шахматный, тюльпан Биберштейна, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».