Первые цветы распустились в Подмосковье
Министерство экологии Московской области сообщило о появлении в Подмосковье первых цветов. По данным ведомства, цветение некоторых растений заметили в Мещерской низменности в Реутове.
По словам специалистов, ранее цветение связано с необычно теплой весной. Согласно прогнозам метеорологов, средняя температура воздуха в марте превысит норму на 6-8 градусов.
Пятнадцать видов первоцветов, растущих в Подмосковье, занесены в Красные книги России и региона. Самыми редкими из них являются ветреницы дубравная и лесная, печеночница благородная, хохлатки Маршалла и полая, зубянки пятилистная и луковичная, омфалодес, рябчик шахматный, тюльпан Биберштейна, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии