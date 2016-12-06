Первые слова ребенка можно предсказать

Американские ученые заявили, что для многих детей первым словом является мама не потому, что между ними есть какая-то особенная связь, а потому, что малыши их часто видят в первые месяцы жизни.

Стоит заметить, что благодаря данной работе ученых появляются новые возможности для лечения детей с дефицитом речи и аутизмом. Психологи сообщили, что такие задержки могут происходить в связи с проблемами визуальной обработки информации, - сообщают «Народные новости».

«Если какой-либо объект много раз встречается ребенку, тем с большей вероятностью именно его название и станет первым словом младенца», - поделились эксперты.