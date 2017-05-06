Первые лица России поздравили Этуша с 95-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили артиста театра и кино Владимира Этуша с 95-летним юбилеем.

В своем поздравлении глава страны подчеркнул, что Этуш принимал участие в Великой Отечественной войне, а после этого посвятил свою жизнь искусству. Путин отметил его «многолетнюю педагогическую, наставническую деятельность, уникальный личный вклад в подготовку талантливой смены».

Премьер-министр России назвал Этуша «совершенно особенным артистом» и подчеркнул, что многочисленные роли артиста «созданы с невероятной элегантностью и изяществом, неповторимы и эталонны, и потому всегда оставляют яркий след в сердцах зрителей».

Свой юбилей народный артист отметит на сцене театра имени Евгения Вахтангова и исполнит главную роль в спектакле «Бенефис», сообщает ТАСС.