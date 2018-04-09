Первые электробусы появятся в Москве к осени
Первые электробусы появятся на московских улицах до сентября текущего года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Он подчеркнул, что к обозначенному периоду в Москве обязательно будут несколько единиц такого транспорта.
Кроме того, в Москве появятся зарядные станции для электробусов всех производителей, сообщает Life.
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