Первые электробусы появятся в Москве к осени

Первые электробусы появятся на московских улицах до сентября текущего года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что к обозначенному периоду в Москве обязательно будут несколько единиц такого транспорта.

Кроме того, в Москве появятся зарядные станции для электробусов всех производителей, сообщает Life.