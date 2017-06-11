За первые часы действия безвиза Украину покинули более 600 человек

В первые часы действия безвизового режима между ЕС и Украиной границу пересекли около 600 украинцев.

В сообщении консульского департамента МИД Украины сообщили: «Общее количество украинцев, которые пересекли границу ЕС по состоянию на 5.35 (совпадает с мск), измеряется сотнями».

Украинский президент Петр Порошенко 11 июня заявил о старте безвизового режима между странами Евросоюза и Украиной, сообщает РИА Новости. Граждане могут воспользоваться этим на срок до 90 дней.

Безвизовый режим предполагает беспрепятственное перемещение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны - члена Евросоюза, четыре государства, не входящих в состав ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны, претендующие на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

Для пересечения границы ЕС гражданам Украины необходимо иметь биометрический паспорт. При этом пограничники могут потребовать у человека информацию о целях поездки и наличии достаточных для нее средств.

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Места: Украина
События: визы
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