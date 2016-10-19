Первой обитаемой планетой была Венера

Поверхность Венеры достаточно горяча, чтобы расплавить свинец, а ее небо потемнело от токсичных облаков серной кислоты. Венеру часто зовут «злым близнецом» Земли, однако условия на планете не всегда напоминали ад. Ученые считают, что Венера могла быть основным местом в Солнечной системе, ставшим пригодным для жизни, сообщает «ФАН».

«Если бы вы жили три миллиарда лет назад в низких широтах и ​​на низкой высоте, то температура поверхности мало отличалась бы от тропиков Земли», — заявляет ведущий автор упомянутой работы Майкл Уэй.

«В то время вы вряд ли полюбовались бы красивыми закатами из-за постоянно затянутого облаками неба в течение дня и дождей», — добавил ученый.

Океаны древней Венеры имели довольно постоянную температуру, и если жизнь зарождается в океанах — то, в чем мы убедились на Земле — то это могло быть хорошей отправной точкой.