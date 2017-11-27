Первой красавицей Вселенной названа жительница ЮАР
Конкурс «Мисс Вселенная», проходивший в Лос-Вегасе, выиграла представительница ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс.
Согласно условиям конкурса, королева красоты получила корону с драгоценными камнями и право на бесплатное проживание в Нью-Йорке в течение года. Кроме того, ей предстоит участвовать в различных благотворительных акциях по всему миру, передает «Ридус».
По словам победительницы, самое важное для королевы красоты – быть уверенной в себе и уметь преодолевать собственные страхи.
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