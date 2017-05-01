В первомайских гуляниях в Москве участвуют более 1,5 миллиона человек
В первомайских гуляниях в Москве приняли участие более 1,5 миллиона человек, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
Охрану общественного порядка и безопасность граждан в городе обеспечивают сотрудники органов внутренних дел совместно с представителями Росгвардии и народных дружин.
Чрезвычайных происшествий и серьезных нарушений общественного порядка зафиксировано не было, сообщает «Интерфакс».
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