В первомайских гуляниях в Москве участвуют более 1,5 миллиона человек

В первомайских гуляниях в Москве приняли участие более 1,5 миллиона человек, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

Охрану общественного порядка и безопасность граждан в городе обеспечивают сотрудники органов внутренних дел совместно с представителями Росгвардии и народных дружин.

Чрезвычайных происшествий и серьезных нарушений общественного порядка зафиксировано не было, сообщает «Интерфакс».