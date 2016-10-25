В первом футбольном матче на «Зенит Арене» сыграют генподрядчик и субподрядчик

Первая футбольная игра на строящемся стадионе в Санкт-Петербурге состоится уже в четверг, 27 октября. Встретятся команда генерального подрядчика компании «Метрострой» и команда субподрядчика, непосредственно занятого на стройке. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Алина.

- Первую игру на поле стадиона в четверг проведут команда «Метрострой» со сборной командой субподрядчиков, которые работают на стройке. Сегодня-завтра начнется разметка, установят ворота, - рассказали ТАСС в пресс-службе.

Собеседница агентства отметила, что из соображений безопасности зрители на стадион допущены не будут.

- Игра не предполагает наличие внешних зрителей. Этот объект еще не завершен, поэтому мы не сможем пригласить зрителей. Но строители поучаствуют, поболеют, - сообщили в пресс-службе.

Стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге должен принять матчи Кубка Конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. Строительство арены началось в 2007 году и несколько раз корректировалось, в результате чего стоимость стадиона выросла в шесть раз.

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