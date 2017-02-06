Первое заседание международной оперативной группы по Сирии завершилось
Совещание с участием России, Турции, Ирана, Иордании и ООН проходило в Астане без представителей оппозиции и правительства Сирии. Отдельное внимание участники встречи уделили вопросам разделения мирной оппозиции и группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).
Совместная оперативная группа была создана в соответствии с итоговыми договоренностями международной встречи по сирийскому урегулированию 23-24 января 2017 года. В понедельник прошло ее первое заседание, передает «Интерфакс».
Основная цель, которую преследуют участники встречи – выработать меры контроля и пресечения нарушений перемирия, поиск способов повысить уровень доверия между Дамаском и оппозицией. Также в повестке встречи решение вопросов гуманитарного содействия.
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