Первое заседание международной оперативной группы по Сирии завершилось

Совещание с участием России, Турции, Ирана, Иордании и ООН проходило в Астане без представителей оппозиции и правительства Сирии. Отдельное внимание участники встречи уделили вопросам разделения мирной оппозиции и группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).

Совместная оперативная группа была создана в соответствии с итоговыми договоренностями международной встречи по сирийскому урегулированию 23-24 января 2017 года. В понедельник прошло ее первое заседание, передает «Интерфакс».

Основная цель, которую преследуют участники встречи – выработать меры контроля и пресечения нарушений перемирия, поиск способов повысить уровень доверия между Дамаском и оппозицией. Также в повестке встречи решение вопросов гуманитарного содействия.