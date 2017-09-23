Первое издание книги Джоан Роулинг продали за рекордные 82 тыс. долларов

Первое издание романа о Гарри Поттере продано с аукциона за 81,2 тыс. долларов.

Как пишет Lenta.ru со ссылкой на аукционный дом Heritage, это самая высокая цена на книгу без автографа автора. Уточняется, что первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» в твердом переплете было выпущено в 500 экземплярах и предназначалось для библиотек.

В ноябре 2016 года на аукционе продали экземпляр этой же книги, но с опечаткой на обложке. Тогда стоимость лота составила 54 тыс. долларов.

Издание «Русская Планета» напоминает, что у всех желающих есть уникальная возможность приобрести памятную рамку с фрагментом аэростата Федора Конюхова и его автографом. Именно на этом воздушном шаре путешественник летом 2016 года совершил первый самый быстрый беспосадочный перелет вокруг Земли.