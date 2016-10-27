Первобытные люди делали крыши из шкур пещерных львов

Антропологи во главе с Марианом Куэто из Университета Кантабрии выяснили, что первобытные люди часто снимали шкуры с пещерных львов и употребляли их в качестве стройматериалов.

Ученые работали в пещере Ла Гарма (Испания). 16000 лет назад ее завалило оползнем, из-за чего пещера стала дорогим хранилищем артефактов палеолита. Там обнаружили древние погребения, оружие и наскальную живопись, сообщает РИА Новости.

Кости были найдены около развалин одной из каменных лачуг, размещенных в нижней части пещеры. Ученые считают, что шкура была натянута наверху, выступая в качестве крыши лачуги. По мере старения с нее падали когти. Сейчас исследователи пытаются выяснить, практиковали ли обитатели пещеры снимание шкур с других животных.