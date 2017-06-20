«Первенцы» Apple перестали интересовать коллекционеров
Один из шести до сих пор работающих компьютеров, собранных основателем Apple Стивом Джобсом и его партнером Стивом Возняком, продали с аукциона Christie’s за 355 тысяч долларов.
Устроители торгов отмечают, что интерес к подобным раритетам угасает. В частности, несколько лет назад аналогичные компьютеры были проданы гораздо дороже – за 671 тысячу и 905 тысяч долларов, сообщает CNET.
В общей сложности Джобс и Возняк собрали порядка 200 компьютеровApple I. До наших дней уцелели чуть более 60. Они представляют собой плату, которую сами создатели оценивали в 666 долларов. Пользователь должен был сам дополнительно приобретать корпус, монитор и устройства ввода.
Следующая новость Запрет в России гей-пропаганды возмутил Европейский суд
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии