«Первенцы» Apple перестали интересовать коллекционеров

Один из шести до сих пор работающих компьютеров, собранных основателем Apple Стивом Джобсом и его партнером Стивом Возняком, продали с аукциона Christie’s за 355 тысяч долларов.

Устроители торгов отмечают, что интерес к подобным раритетам угасает. В частности, несколько лет назад аналогичные компьютеры были проданы гораздо дороже – за 671 тысячу и 905 тысяч долларов, сообщает CNET.

В общей сложности Джобс и Возняк собрали порядка 200 компьютеровApple I. До наших дней уцелели чуть более 60. Они представляют собой плату, которую сами создатели оценивали в 666 долларов. Пользователь должен был сам дополнительно приобретать корпус, монитор и устройства ввода.