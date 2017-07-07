Первая встреча президентов РФ и США длилась более двух часов

Первая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа проходила в закрытом для прессы режиме и длилась вдвое дольше запланированного.

Главы государств общались на протяжении двух часов 15 минут. В переговорах принимали участие главы российского и американского внешнеполитических ведомств – Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон.

По словам Путина, он обсуждал с Трампом события в Сирии и на Украине, борьбу с терроризмом и киберпреступностью, а также вопросы компьютерной безопасности, сообщает ТАСС.

Российский и американский лидер общались в рамках саммита «двадцатки» в Гамбурге. Это была их первая встреча с момента вступления Трампа в должность. До этого президенты общались только по телефону. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что беседа глав государств будет продолжаться в течение часа.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, США
Следующая новость Нумизмат-любитель нашел монету стоимостью в 3 тысячи фунтов

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО