Первая встреча президентов РФ и США длилась более двух часов

Первая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа проходила в закрытом для прессы режиме и длилась вдвое дольше запланированного.

Главы государств общались на протяжении двух часов 15 минут. В переговорах принимали участие главы российского и американского внешнеполитических ведомств – Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон.

По словам Путина, он обсуждал с Трампом события в Сирии и на Украине, борьбу с терроризмом и киберпреступностью, а также вопросы компьютерной безопасности, сообщает ТАСС.

Российский и американский лидер общались в рамках саммита «двадцатки» в Гамбурге. Это была их первая встреча с момента вступления Трампа в должность. До этого президенты общались только по телефону. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что беседа глав государств будет продолжаться в течение часа.