Первая волна цунами достигла берегов Новой Зеландии

Первая волна цунами достигла Южного острова Новой Зеландии после землетрясения магнитудой 7,8. Мощные подземные толчки отмечались сегодня во многих регионах страны.

Остров Южный является самым большим островом Новой Зеландии и 12-м по величине островом в мире. На нем проживает более миллиона человек. О пострадавших от цунами ТАСС не сообщает нет.

Жители восточного побережья новозеландского острова Южный после мощнейшего землетрясения покинули свои дома и перебрались вглубь острова.