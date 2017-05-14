Первая в России сувенирная купюра может появиться в Домодедово

В Домодедово может появиться первая в России сувенирная купюра. Разрабочиком ее дизайна стал житель Домодедово Александр Блинов.

Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня», на купюре с одной стороны изображен портрет Героя Советского Союза Давида Курыжова, а на другой - Серафимо-Знаменский монастырь.

Александр рассказал, что идея разработать сувенирную купюру пришла к нему внезапно. Он решил сделать ее по аналогии с пятидесятирублевой банкнотой, на которой изображены достопримечательности северной столицы.

Александр отметил: «Я живу на улице Курыжова, она главная в нашем «Новом Домодедово». Узнал, что это Герой Советского Союза, житель нашего микрорайона». Портрет Курыжова он поместил на лицевую сторону купюры, при этом слева от изображения нарисован вид на Новое Домодедово, а справа - герб города. На оборотной стороне - женский Серафимо-Знаменский монастырь и река Рожайка.

Блинов планирует запустить купюры в серийное производство и распространять их среди туристов и жителей района. Заместитель главы администрации Домодедово Юлия Терещенко пояснила: «На мой взгляд, это хорошая идея, тем более что в этом году наш город празднует 70-летний юбилей. 26 августа запланировано большое торжество. Было бы здорово, если Александр успеет выпустить свои купюры к этому времени».

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