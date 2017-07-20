Первая леди Японии не захотела общаться с Дональдом Трампом
Супруга премьер-министра Японии Акиэ Абэ во время ужина на саммите G20 в Гамбурге не сказала ни слова американскому лидеру Дональду Трампу, который был уверен, что она просто не знает английского.
После ужина Трамп заявил журналистам, что супруга японского премьера «потрясающая женщина», но не знает по-английски даже слова «привет».
Вместе с тем, издание The Independent заподозрило, что первая леди Японии могла притвориться, что не знает английский язык.
Журналисты выяснили, что жена японского премьера прекрасно владеет английским языком, в чем можно убедиться, посмотрев ее выступление на одном из симпозиумов.
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